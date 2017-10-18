18 октября 2017, 9:45

Смартфон Xiaomi Redmi 5A представлен официально

Китайская Xiaomi анонсировала свой новый бюджетный смартфон Redmi 5A.

Аппарат получил поддержку VoLTE и позиционируется в роли наследника Redmi 4A.


В основе – 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 + 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.

Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.

Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Отдельно отмечена поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, а также модули Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАС.

Работает аппарат под управлением Android 7.1.

В продаже терминал появится с ценником в $90.


Оцените новость:
  • 0 оценок