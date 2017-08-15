Новая "порция" подробностей о фаблете Xiaomi Redmi Note 5A

15 августа 2017, 9:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что фаблет Xiaomi Redmi Note 5A, релиз которого запланирован на 21 августа, появится в продаже в нескольких версиях.

Так, «обычная» модификация данной модели получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD, а, кроме того, будет укомплектована 13Мп основной и 5Мп фронтальной камерами. В качестве аппаратной платформы обещан 4-ядерный Snapdragon 425 на 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16ГБ. Емкость аккумулятора – 3080 мАч. ОС – Android 7.1.



ТОПовых версий Redmi Note 5A будет две - MDE6S и MDT6S. Здесь уже предусмотрен чип Snapdragon 625, 5,5-дюймовый дисплей с Full HD – разрешением + 3/4 ГБ ОЗУ соответственно.