Рендерные фото смартфона Xiaomi Redmi Note 5 с двойной основной камерой

2 октября 2017, 12:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемые рендерные фотографии смартфона Xiaomi Redmi Note 5, который пока что не был представлен официально.

Со слов источников, эти снимки изготовлены профессионально на основе слухов из Сети.

Судя по всему, грядущая новинка получит металлический корпус, а на тыльной панели терминала будет предусмотрен сканер отпечатков пальцев.



Диагональ дисплея - 5,5 дюймов, а его разрешение 1080х1920 точек. Также отмечено наличие ИК-порта и разъема 3,5 мм. Будет и порт USB Type –C. Основная камера – двойная – модули 16+5 Мп; фронтальная камера – 12Мп.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 660 или MediaTek Helio P25, 3/4ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отдельно отмечена поддержка VoLTE, Wi-Fi, NFC, GPS. Работать «трубка» будет под управлением Android 7.1.



Точная дата анонса пока не называется.