12 сентября 2018, 11:45

Источники опубликовали так называемые «живые» фото смартфонов Xiaomi Redmi Note 6 и Mi 8 Youth, которые пока что не были представлены официально.

По слухам, Xiaomi Redmi Note 6 получит безрамочный 6.18-дюймовый экран с вырезом. В качестве аппаратной платформы ожидается Snapdragon 660. Новинка будет представлена в двух модификациях с 3 ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ, а еще 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ.

Xiaomi Mi 8 Youth будет обладать двойной основной камерой, и появится в нескольких вариантах цветового решения с градиентом от синего к фиолетовому. Этот терминал получит 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2280 точек. Основная камера окажется двойной – 12Мп, а фронтальная – 24 Мп. В качестве аппаратной платформы обещан Qualcomm Snapdragon 710. Новинка появится в продаже в модификации 4ГБ ОЗУ+32 ГБ ПЗУ, 6ГБ ОЗУ+64ГБ ПЗУ и 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ. При всем этом будет предусмотрена также возможность расширения за счет карт microSD. Емкость аккумулятора – 3250 мАч.В качестве программной платформы для обоих аппаратов отмечена Android 8.1 Oreo.Точная дата анонса пока не известна.