Профильный ресурс MyDrivers опубликовал так называемые "живые" фото смартфона Xiaomi Redmi 6, который пока еще не был представлен официально.
На фото легко рассмотреть безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X. Кроме того, виднеется основная камера с вертикальной ориентацией и сканером отпечатков пальцев сзади.
По слухам, грядущая новинка получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением HD+. В качестве аппаратной платформы упоминается Qualcomm Snapdragon 625. Объем оперативной памяти – 3 ГБ.
В продаже новинка появится по цене - $155.
Анонс аппарата, скорее всего, состоится 31 мая.