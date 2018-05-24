24 мая 2018, 12:15

Профильный ресурс MyDrivers опубликовал так называемые "живые" фото смартфона Xiaomi Redmi 6, который пока еще не был представлен официально.

На фото легко рассмотреть безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X. Кроме того, виднеется основная камера с вертикальной ориентацией и сканером отпечатков пальцев сзади.По слухам, грядущая новинка получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением HD+. В качестве аппаратной платформы упоминается Qualcomm Snapdragon 625. Объем оперативной памяти – 3 ГБ.В продаже новинка появится по цене - $155.Анонс аппарата, скорее всего, состоится 31 мая.