Опубликовано "живое" фото смартфона Xiaomi Mi Mix 2S

7 марта 2018, 13:45

В Weibo опубликовали так называемую «живую» фотографию смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, который пока еще не был представлен официально.

На данный момент аппарат известен под кодовым именем Polaris.Среди его особенностей называется 6,01-дюймовый OLED-дисплей, соотношение сторон которого 18:9, а разрешение 1080х2160 точек.Основная камера – двойная 12Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845 + 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.Работает терминал под управлением Android 8.0.Анонс Xiaomi Mi Mix 2S намечен на 27 марта 2018 года.