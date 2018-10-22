Mi Mix 3 – опубликованы "живые" фотографии грядущего флагмана Xiaomi

22 октября 2018, 15:15

В Сети Weibo «всплыли» так называемые «живые» фотографии смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который пока что не был представлен официально.

На одном из снимков грядущая новинка показана передней панелью. Благодаря тому, что на экране аппарата белый цвет, читатели могут увидеть тонкие рамки вокруг дисплея. Сам по себе экран чуть-чуть сдвинут вниз, и открывает доступ к двойной фронтальной камере со светодиодной вспышкой и датчиками.



Вторая иллюстрация демонстрирует тыльную панель в черном, и также синем глянцевом исполнении корпуса. Впрочем, эксперты не уверены в том, что это фото подлинное, поскольку здесь можно заметить сканер отпечатков пальцев, который, согласно утечкам ранее, будет интегрирован в экран.



По слухам, Xiaomi Mi Mix 3 получит 6-дюймовый экран с дисплеем, разрешение которого Full HD+. Основная камера окажется тройной, и будет научена делать фото с максимальным разрешением 40Мп; фронтальная камера – 24Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 10 ГБ, а встроенной пользовательской – от 64 ГБ до 256 ГБ.

Анонс Xiaomi Mi Mix 3 состоится 25 октября. Дата релиза новинки в розницу и ориентировочная стоимость аппарата пока не называются.