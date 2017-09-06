Рендерные фото смартфона Xiaomi Mi Mix 2

6 сентября 2017, 9:15

В китайской социальной сети Weibo «всплыли» так называемые рендерные фото не представленного на данный момент смартфона Xiaomi Mi Mix 2.

Напомним, что анонс данного терминала состоится уже 11 сентября.

По разным данным, грядущая новинка выйдет в двух версиях с разным объемом оперативной и встроенной памяти – 6/8ГБ и 128/256 ГБ соответственно.Ориентировочные цены отмечены на уровне $600 и $749.Среди прочих спецификаций аппарата известно о 6-дюймовом AMOLED-дисплее, чипе Snapdragon 835, а также защищенном по стандарту IP68 корпусе.