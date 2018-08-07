В Сети опубликованы "шпионские" фото смартфона Xiaomi Mi 8x

7 августа 2018, 12:45

В Weibo «всплыли» так называемые «живые» фото смартфона Xiaomi Mi 8x, который пока что не был представлен официально.

По слухам, в основе грядущей новинки окажется чип Snapdragon 710. Основная камера будет двойной. А вот сканера отпечатков пальцев на этих фото не видно. Впрочем, эксперты не исключают, что сканер в этом терминале будет интегрирован в экран.



На этих фотографиях терминал в белом и синем вариантах расцветки корпуса. Кроме того, еще на одном снимке грядущая новинка в руках исполнительного директора компании Xiaomi.

Анонс Xiaomi Mi 8x состоится в одно время с Xiaomi Mi Mix 3 в следующем месяце.