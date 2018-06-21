"Живые" фото безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max 3

21 июня 2018, 12:45

На официально сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) «всплыли» так называемые «живые» фото смартфона Xiaomi Mi Max 3.



Данная модель пока еще не была представлена официально.



Судя по всему, терминал получит металлический корпус, и будет обладать безрамочным дизайном.



В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный чип на 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составил 3/4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64/128 ГБ. Емкость аккумулятора – 5400 мАч.



Работать «трубка» будет под управлением Android 8.1.

Диагональ дисплея – 6,99 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек.



Основная камера – 12Мп, а фронтальная – 8Мп.



Точная дата анонса пока не называется.