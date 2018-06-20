Смартфон Xiaomi Mi Max 3 – названы характеристики

20 июня 2018, 13:15

На сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появилась информация о смартфоне Xiaomi Mi Max 3, который пока еще не был представлен официально.

Новинка фигурирует с разными индексами - M1804E4A, M1804E4T и M1804E4C, что свидетельствует о разных конфигурациях терминала.Mi Max 3 получит 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080х2160 точек.Основная камера – двойная – оба модуля 12Мп; фронтальная камера – 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип (точная модель не известна) на 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти 3/4/6 ГБ, а встроенной пользовательской 32/64/128 ГБ. Емкость аккумулятора – 5400 мАч.Работает смартфон под управлением Android 8.1.Анонс состоится в следующем месяце. О стоимости пока информации нет.