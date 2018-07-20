Состоялся официальный анонс смартфона Xiaomi Mi Max 3

Компания Xiaomi на территории Китая анонсировала свой новый смартфон - Mi Max 3.
Эта новинка первой в продуктовом портфеле смартфонов Xiaomi получила двойную основную камеру, а кроме того, обладает безрамочным дизайном.
Корпус терминала металлический.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Snapdragon 636, тактовая частота которого 1,8 ГГц плюс 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной пользовательской.
Емкость аккумулятора – 5500 мАч. Отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора.
Диагональ дисплея – 6,9 дюймов, а его разрешение – 1080х2160 точек.
Основная камера, как уже отмечалось, двойная – модули 12Мп+5Мп.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C
В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, золотистом, синем. Стоимость – от $252 за версию 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.