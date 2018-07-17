У Xiaomi Mi Max 3 будет аккумулятор на 5500 мАч

17 июля 2018, 12:15

В Сети появился постер касательно смартфона Mi Max 3, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 6,9-дюймовый дисплей, а кроме того, довольно емкий аккумулятор – 5500 мАч.Анонс терминала состоится 19 июля.По слухам, этот Max3 окажется в металлическом корпусе. Разрешение экрана – 1080х2160 точек, а соотношение сторон – 18:9.Основная камера новинки – 12Мп, Sony IMX363.В качестве аппаратной платформы, «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 636, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Кроме того, здесь 3/4/6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Работать аппарат будет под управлением Android 8.1 Oreo.