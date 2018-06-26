Анонс смартфона Xiaomi Mi Max 3 состоится 3 июля

26 июня 2018, 12:15

В Сети появилась информация, указывающая на дату анонса нового смартфона Xiaomi Mi Max 3 – 3 июля.

В рамках специального мероприятия, посвященного этому событию, ожидается также анонс специальной анимешной версии - Mi 6X Hatsune Edition.По слухам, грядущая новинка получит металлический корпус, и будет обладать модным нынче безрамочным дизайном. Диагональ дисплея – 6,99 дюймов, а его разрешение – 1080х2160 точек. Основная камера от Sony – 12Мп, фронтальная камера – 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип на 1,8 ГГц плюс 3/4/6 ГБ ОЗУ b 32/64/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 5400 мАч.Точная дата релиза и стоимость пока не названы, хотя крайне сомнительно, что производитель с этим станет тянуть.