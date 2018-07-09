Xiaomi Mi Max 3 "засветился" на новых "живых" фото

9 июля 2018, 11:45

В Weibo «всплыли» новые фотографии смартфона Xiaomi Mi Max 3, который пока что не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка таки получит большой 6,9-дюймовый экран без выреза в стиле iPhone X. Соотношение сторон 18:9.

Основная камера новинки окажется двойной – модули 12Мп+5Мп.Емкость аккумулятора – 5500 мАч.Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев. Его разместят сзади.В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Qualcomm Snapdragon 636 + 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Кроме оригинального Max 3, будет представлена также Pro версия новинки с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.Работать обе «трубки» будут под управлением Android 8.1, поверх которой установят оболочку MIUI 9.Ожидаемая стоимость «младшенькой» - $255.