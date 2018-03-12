В Сети Weibo «всплыли» новые «живые» фото смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, который на данный момент пока что не был представлен официально.
На этих снимках терминал можно рассмотреть как спереди, так и сзади.
Верхняя кромка и «боковушки» получились заметно тоньше нижней рамки. На последней, судя по всему, будет расположена фронтальная камера.
На тыльной панели по центру обустроят сканер отпечатков пальцев.
По слухам, аппарат получит мощный чип Qualcomm Snapdragon 845 + 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3400 мАч. Работать смартфон будет под управлением Android 8.0. Кроме того, обещан 6,01-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и двойная основная камера с оптическим зумом.
Официальный анонс новинки состоится 27 марта в Китае.
Точная дата релиза пока не приводится.