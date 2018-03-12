12 марта 2018, 15:15

В Сети Weibo «всплыли» новые «живые» фото смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, который на данный момент пока что не был представлен официально.

На этих снимках терминал можно рассмотреть как спереди, так и сзади.Верхняя кромка и «боковушки» получились заметно тоньше нижней рамки. На последней, судя по всему, будет расположена фронтальная камера.На тыльной панели по центру обустроят сканер отпечатков пальцев.По слухам, аппарат получит мощный чип Qualcomm Snapdragon 845 + 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3400 мАч. Работать смартфон будет под управлением Android 8.0. Кроме того, обещан 6,01-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и двойная основная камера с оптическим зумом.Официальный анонс новинки состоится 27 марта в Китае.Точная дата релиза пока не приводится.