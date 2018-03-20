Xiaomi "засветила" Mi Mix 2S до анонса

Компания Xiaomi посредством своего аккаунта в Weibo опубликовала качественные изображения смартфона Mi Mix 2S, который пока что не был представлен официально.
Судя по всему, грядущая новинка не претерпит особых изменений по части дизайна. А вот слухи об экране с вырезом по стиль iPhone X, как видим, не оправдались.
Если верить утечкам, Xiaomi Mi Mix 2S получит 6,01-дюймовый дисплей, в основе которого окажется OLED-матрица, соотношение сторон 18:9. Разрешение экрана – 1080х2160 точек.
Основная камера будет двойной 12Мп. Ее дополнит оптический зум.
В качестве аппаратной платформы обещают Snapdragon 845 + 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской - 256 ГБ.
Работать терминал будет под управлением Android 8.0.
Имеющаяся здесь основная камера получит поддержку системы искусственного интеллекта.
На данный момент производитель уже разослал по СМИ приглашения на мероприятие 27 марта, в рамках которого и ожидается анонс Xiaomi Mi Mix 2S.