Xiaomi "засветила" Mi Mix 2S до анонса

20 марта 2018, 10:45

Компания Xiaomi посредством своего аккаунта в Weibo опубликовала качественные изображения смартфона Mi Mix 2S, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка не претерпит особых изменений по части дизайна. А вот слухи об экране с вырезом по стиль iPhone X, как видим, не оправдались.Если верить утечкам, Xiaomi Mi Mix 2S получит 6,01-дюймовый дисплей, в основе которого окажется OLED-матрица, соотношение сторон 18:9. Разрешение экрана – 1080х2160 точек.Основная камера будет двойной 12Мп. Ее дополнит оптический зум.В качестве аппаратной платформы обещают Snapdragon 845 + 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской - 256 ГБ.Работать терминал будет под управлением Android 8.0.Имеющаяся здесь основная камера получит поддержку системы искусственного интеллекта.На данный момент производитель уже разослал по СМИ приглашения на мероприятие 27 марта, в рамках которого и ожидается анонс Xiaomi Mi Mix 2S.