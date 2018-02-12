Новый смартфон Xiaomi Mi MIX 2S получит экранный сканер отпечатков пальцев

12 февраля 2018, 11:15

В Weibo «всплыли» некоторые подробности касательно не представленного на данный момент смартфона Xiaomi Mi MIX 2S.

Судя по всему, грядущая новинка окажется с еще меньшими рамками вокруг дисплея, чем это было у предшественника. Фронтальная камера «переедет» в правый верхний угол, а сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в дисплей.



Тыльная панель получит двойную основную камеру на 12Мп, которую дополнит оптический зум. В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет предусмотрен Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ. Корпус окажется керамическим.



Анонс Xiaomi Mi MIX 2S состоится на выставке MWC 2018.