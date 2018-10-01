Новые смартфоны Xiaomi получат отдельную кнопку искусственного интеллекта

1 октября 2018, 15:15

В Сети Weibo «всплыли» некоторые подробности касательно новых смартфонов Xiaomi.



Судя по всему, речь идет о моделях Mi Mix 3 и Mi LEX.Обе новинки получат отдельную кнопку для запуска фирменного цифрового помощника Xiao AI. Активировать его можно будет путем нажатия и удержания данной кнопки. В это же время пользователь диктует голосовую команду или задает вопрос помощнику.С технической точки зрения об Xiaomi Mi LEX пока ничего не известно.Что же касается Xiaomi Mi Mix 3, у него тонкие рамки вокруг дисплея, есть выдвигающийся модуль фронтальной камеры и 6-дюймовый дисплей. Основная камера – тройная. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 845 + 6 или 8 ГБ оперативной памяти.