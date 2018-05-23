Названа стоимость Xiaomi Mi 8

23 мая 2018, 11:15

В Weibo появились некоторые подробности касательно смартфона Xiaomi Mi 8.



Так, судя по всему, грядущая новинка получит 6,01-дюймовый экран с интегрированным в него сканером отпечатков пальцев. Кроме того, здесь будет поддерживаться функция 3D-распознавания лица и функции на базе искусственного интеллекта.

Основная камера терминала будет с 2-кратным оптическим зумом, а в качестве аппаратной платформы отмечается Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.Версия аппарата на 6/64 ГБ соответственно оперативной и встроенной памяти – оценена в $439, а на 8ГБ «оперативки» и 128 ГБ встроенной - $502.Официальный анонс новинки состоится 31 мая в Женьчжене.Как скоро стоит ожидать появление аппарата в продаже, пока не уточняется.