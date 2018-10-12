Названы некоторые характеристики флагманского Xiaomi Mi Mix 3

12 октября 2018, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые интересные подробности касательно нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который пока что не был представлен официально.

По слухам, анонс терминала состоится 15 октября.Грядущая новинка получит 6,4-дюймовый дисплей, тройную основную камеру и 20Мп фронтальную.В качестве аппаратной платформы "под капотом" окажется Qualcomm Snapdragon 855. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ.Другие подробности об этом аппарате мы с вами, дорогие читатели, скорее всего, уже узнаем непосредственно на презентации новинки.