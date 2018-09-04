Глава Xiaomi "засветил" новый безрамочный смартфон с выдвижной камерой

4 сентября 2018, 11:15

Ли Бин (Lin Bin), президент Xiaomi, опубликовал в своем аккаунте на Weibo так называемую «живую» фотографию нового смартфона компании, который пока что не был представлен официально.

Речь идет о Xiaomi Mi Mix 3.Грядущая новинка получит тонкие рамки вокруг дисплея, но окажется без «брови» в стиле iPhone X.Камеры будут вынесены в выдвигающийся модуль, который мы уже встречали в Oppo Find X и Honor Magic 2.По слухам, Mi Mix 3 получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 1440х2960 точек и соотношением сторон 18,5:9. Фронтальная камера - 23Мп. Основная будет тройной с разрешением до 40 Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской от 64 ГБ до 256 ГБ.Прочие спецификации пока умалчиваются. Точная дата анонса на данный момент также не приводится.