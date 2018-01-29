"Живые" фото смартфона Xiaomi Mi Max 3

29 января 2018, 12:15

Авторитетный профильный ресурс SlashLeaks опубликовал несколько так называемых «живых» фотографий смартфона Xiaomi Mi Max 3.

Судя по всему, грядущая новинка получит 6,44-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Snapdragon 660. Объем оперативной памяти - 3 либо 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ либо 128 ГБ.



Основная камера будет двойной – модули 12Мп+12Мп, фронтальная камера окажется 5Мп.



Емкость аккумулятора – 5500 мАч.



Точная дата релиза пока не обозначена, но стоимость «трубки» уже известна – от $233 до $249.