"Живые" фото смартфона Xiaomi Mi Max 3

Авторитетный профильный ресурс SlashLeaks опубликовал несколько так называемых «живых» фотографий смартфона Xiaomi Mi Max 3.
Судя по всему, грядущая новинка получит 6,44-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Snapdragon 660. Объем оперативной памяти - 3 либо 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ либо 128 ГБ.
Основная камера будет двойной – модули 12Мп+12Мп, фронтальная камера окажется 5Мп.
Емкость аккумулятора – 5500 мАч.
Точная дата релиза пока не обозначена, но стоимость «трубки» уже известна – от $233 до $249.