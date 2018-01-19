Смартфон Xiaomi Mi Max 3 "отметился" на "живом" фото

19 января 2018, 11:45

Сразу несколько авторитетных китайских СМИ опубликовали так называемое «живое» фото смартфона Xiaomi Mi Max 3, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка окажется наследником вышедшего в прошлом году Xiaomi Mi Max 2.Терминал получит двойную основную камеру, а также сканер отпечатков пальцев на тыльной части корпуса. Касательно процессора, речь идет о Snapdragon 660.Диагональ дисплея новинки - 6,99 дюймов. Разрешение – 1080х2160 точек. Основная камера – двойная, модули 12Мп+12Мп. Фронтальная камера будет 5Мп.Новинка увидит рынок в версии 3ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ либо же 4 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 5500 мАч. Стоимость, по слухам, составит от $233 до $249.Дата анонса пока не уточняется.