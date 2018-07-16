Новое "живое" фото смартфона Xiaomi Pocophone F1

16 июля 2018, 9:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое «живое» фото смартфона Xiaomi Pocophone F1, который пока что не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей с вырезом в верхней его части по типу iPhone X.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный чип Snapdragon 845, тактовая частота которого 2,8 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 630. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.



Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Основная камера будет двойной.Среди прочего отмечена поддержка NFC.Работать Pocophone F1 будет под управлением Android 8.1, поверх которой «натянут» оболочку MIUI 9.Точная дата анонса, а также ориентировочная стоимость на данный момент не называются.