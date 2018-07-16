16 июля 2018, 9:15

Новое "живое" фото смартфона Xiaomi Pocophone F1

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое «живое» фото смартфона Xiaomi Pocophone F1, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей с вырезом в верхней его части по типу iPhone X.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный чип Snapdragon 845, тактовая частота которого 2,8 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 630. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Основная камера будет двойной.

Среди прочего отмечена поддержка NFC.

Работать Pocophone F1 будет под управлением Android 8.1, поверх которой «натянут» оболочку MIUI 9.

Точная дата анонса, а также ориентировочная стоимость на данный момент не называются.


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