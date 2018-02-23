"Живое" фото тройной камеры смартфона Huawei P20 Plus

23 февраля 2018, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое «живое» фото тройной основной камеры смартфона Huawei P20 Plus, который пока что не был представлен официально.

Это фото подтверждает слухи о том, что у данного флагманского смартфона Huawei будет тройная основная камера.Помимо трех сенсоров, на этом же фото можно рассмотреть еще один пока что не известный сенсор, который здесь обустроен вертикально. Такая камера, по слухам, сможет делать снимки с разрешением до 40 Мп.На данный момент уже известна официальная дата анонса P20 Plus – 27 марта в Париже. Вместе с этим терминалом, производитель представит также оригинальный P20, а также «облегченную» его версию – P20 Lite.