Интересные подробности о смартфоне Huawei P20 Plus

21 февраля 2018, 11:45

Один из пользователей форума для разработчиков XDA Developers опубликовал некоторые новые подробности касательно не представленного на данный момент смартфона Huawei P20 Plus.

Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей, поддерживающий функцию «всегда включенный экран». Напомним, что ранее такая «особенность» была только у Mate 10 Pro. Кроме того, «на борту» окажется батарея на 4000 мАч.Напомним, что официальный анонс Huawei P20 Plus, а также оригинального P20 и его уменьшенной версии P20 Lite состоится в Париже 27 марта. Об этом уже было заявлено официально.