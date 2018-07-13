Новые смартфоны Huawei будут полностью заряжаться всего за 30 минут

13 июля 2018, 9:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали некоторые подробности касательно зарядного устройства, которым в будущем будут комплектоваться смартфоны Huawei.

Речь идет о пока еще никому не известном изделии с индексом HW-100400C00. На данный момент девайс проходит сертификацию китайского центра сертификации 3С (China Quality Certification Center).Производством устройства занимается Yada Electronics. Мощность его – 40Вт, что порядком больше 22Вт у существующего аксессуара для скорой зарядки аккумулятора того же P20.Согласно официальным данным, новый аксессуар, который, кстати говоря, должен получить название Huawei Super Charge 40W, сможет полностью заряжать аккумуляторы смартфонов и планшетов за чуть более , чем 30 минут.Кстати, вполне возможно, что такое зарядное устройство появится уже в серии Mate 20, чем дебют ожидается в октябре 2018 года.