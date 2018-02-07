TENAA сертифицировала смартфон Huawei Honor 7C с четырьмя камерами

7 февраля 2018, 9:45

На официальном сайте TENAA (Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования) «вспыли» данные касательно не представленного пока смартфона Huawei Honor 7C.

Предполагается, что речь идет о более доступной версии модели Honor 7Х, которая была представлена еще в конце прошлого года. Правда, что интересно – если у Huawei Honor 7Х фронтальная камера получилась одинарной, то у Huawei Honor 7C она двойная.Двойной (модули 16Мп+2Мп) получилась и основная камера.Прочие спецификации терминала пока не приводятся. Вместе с тем известно за соотношение сторон дисплея - 18:9.Точная дата анонса также не называется. Но с учетом того, что терминал уже «засветился» в базе TENAA ждать анонса вряд ли придется долго.