Смартфон Huawei Honor 7C: дата анонса и технические характеристики

7 марта 2018, 13:15

Китайская Huawei назвала дату анонса смартфона Honor 7C.



Соответствующее пресс-мероприятие состоится 12 марта в Китае.

Помимо этого, стали известны некоторые характеристики грядущей новинки. Так, теперь в точности известно о том, что диагональ дисплея составит 5,99 дюймов, разрешение - 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.Основная камера – двойная – 13Мп+2Мп, фронтальная камера – 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом 8-ядерный процессор на 1,8 ГГц (точная модель не приводится). Объем оперативной памяти – 3/4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 2900 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, dual-SIM.О цене сведений пока нет.