Объявлена дата анонса смартфона Huawei Honor Play

31 мая 2018, 10:45

Пресс-служба компании Huawei начала рассылать приглашения для средств массовой информации на презентацию 6 июня.

Как ожидается, в рамках грядущего события состоится анонс смартфона Honor Play.Судя по всему, новинка получит ряд функций на базе искусственного интеллекта, а, кроме того, обеспечит «революционный игровой 4D опыт».По слухам, Honor Play получит 5,84-дюймовый Full HD+ - дисплей, а, кроме того, будет обладать двойной основной камерой с модулями 13Мп+2Мп и 16Мп фронтальной. Емкость аккумулятора – 2900 мАч. Кроме того, называется 4 ГБ оперативной памяти и 32/128 ГБ встроенной. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Другие подробности, судя по всему, станут известны уже непосредственно на самой презентации.