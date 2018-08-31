Официально представлен смартфон Honor Play

31 августа 2018, 15:15

В рамках IFA2018, компания Huawei анонсировала свой новый смартфон в среднем ценовом уровне - Honor Play.Новинка появится в Европе, на Среднем Востоке в РФ, Индии и других странах. Стоимость терминала – 329 евро.Напомним, что Honor Play – первый смартфон с технологией графического ускорения GPU Turbo.Диагональ дисплея – 6,3 дюйма, а его разрешение 1080х2340 точек.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+2Мп; фронтальная камера – 16Мп.В качестве аппаратной платформы "под капотом" 8-ядерный процессор Huawei Kirin 970 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт памяти до 256 ГБ.Емкость аккумулятора 3750 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки.Диагональ дисплея – 6,3-дюйма, а его разрешение 1080х2340 точек.Работает смартфон под управлением Android 8.1, поверх которого оболочка EMUI 8.2.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, "под капотом" поддержка dual-SIM, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.Точная дата релиза пока не называется.