Состоялся анонс доступного Huawei Honor V9 Play

8 сентября 2017, 11:45

Китайская Huawei объявила об анонсе своего нового доступного смартфона - Honor V9 Play.



Отличительной особенностью аппарата является сканер отпечатков пальцев + аккумулятор на 3000 мАч.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek MT6750 + 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек.Работает аппарат под управлением Android 7.1, поверх которого «натянута» фирменная EMUI 5.1.Среди беспроводных модулей и интерфейсов отмечена поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС.В рознице новинка будет доступна в золотистом корпусе, красном, синем и черном. Ориентировочная стоимость - $153 за версию с 3 ГБ ОЗУ и $184 – за модификацию с 4 ГБ памяти.