Huawei подтвердила подготовку анонса смартфона Honor 6C Pro

9 октября 2017, 10:15

Китайская Huawei на официальном уровне подтвердила готовящийся анонс смартфона Honor 6C Pro.

На немецкой и итальянской версиях сайта Honor производитель опубликовал инструкцию для пользователей грядущей новинки.Стоит отметить, что сама по себе инструкция не дает особой информации на предмет спецификаций аппарата, подтверждается разве что только наличие сканера отпечатков пальцев, слухи, о существовании, которого появились слухи в Сети ранее.Если верить источникам, анонс Huawei Honor 6C Pro состоится 16 октября в Мюнхене одновременно с презентацией нового флагмана - Huawei Mate 10.