Начались продажи смартфона Huawei Honor 6C Pro

30 октября 2017, 9:45

Китайская Huawei сообщила о начале продаж своего нового смартфона - Honor 6C Pro.

Данная новинка, напомним, представляет собой доступную модель в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев, расположенным на тыльной панели.Стоимость аппарата – 179 евро.В основе здесь – 8-ядерный процессор Mediatek MT6750. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Кроме того, последнюю можно расширить за счет карт microSD до 128 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM, LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS/A-GPS/ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.Работает аппарат под управлением Android 7.0