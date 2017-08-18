Стартуют продажи смартфона Huawei Honor 9 Premium

18 августа 2017, 13:15

Китайская Huawei начинает продажи своего флагманского смартфона Huawei Honor 9 Premium.



Ключевое отличие этой версии терминала в объеме ОЗУ и ПЗУ – 6 ГБ и 128 ГБ соответственно.

Стоит напомнить, что изначально в продаже появилась версия этого аппарата с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.Диагональ дисплея 5,15 дюйма, а его разрешение Full HD.Аппарат дополнен двойной основной камерой (20+12Мп) и фронтальной на 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 960 + 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.Емкость аккумулятора – 3200 мАч.Работает терминал под управлением Android 7.0.