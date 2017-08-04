Состоялся релиз доступного смартфона Huawei Honor 6A

4 августа 2017, 10:45

Китайская Huawei объявила о начале продаж своего нового доступного по цене смартфона - Honor 6A.



Новинка обладает металлическим корпусом, а, кроме того, укомплектована сканером отпечатков пальцев и Android 7.0 "из коробки"!

Ориентировочная розничная стоимость - $116. В продаже терминал доступен в золотистом, сером и серебристом вариантах расцветки корпуса.В качестве аппаратной платформы "под капотом" 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430 + 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ.Емкость аккумулятора – 3020 мАч.Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – HD.По части беспроводных модулей и интерфейсов отмечена поддержка LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS + ГЛОНАСС и dual-SIM.