Honor 7C - бюджетный смартфон с безрамочным дизайном

3 апреля 2018, 11:15

Китайская компания Huawei отметилась анонсом своего нового доступного по цене смартфона - Honor 7C.



Новинка получила дисплей, диагональ которого 5,7 дюйма, а разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.

В качестве аппаратной платформы «под капотом 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Кроме того, «на борту» графика Adreno 505.



Объем оперативной памяти 2/3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Есть также возможность вставить карту памяти microSD до 256 ГБ.



Основная камера получилась двойной – модули 13Мп и 2Мп. По заверению производителя вспомогательный датчик отвечает за анализ глубины кадра и эффект размытия. Фронтальная камера – 8Мп.



Среди прочего отмечается сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, а также 3,5-миллиметровый разъем. Еще есть аккумулятор на 3000 мАч и FM-приемник.



Работает терминал под управлением Android 8.0.



В продаже «трубка» появится по цене от $126.