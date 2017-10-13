Honor WaterPlay – первый планшет Huawei с защитой корпуса IP67

13 октября 2017, 12:45

Китайская Huawei на этой неделе «отметилась» анонсом своего первого планшета в защищенном от проникновения влаги корпусе - Honor WaterPlay.



Новинка получила 8-ядерный Kirin 659, 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.

Емкость аккумулятора – 6660 мАч.Диагональ дисплея – 10,1 дюйма, при разрешении 1200х1920 точек.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Основная камера – 8Мп.Также упоминается за мощные стереодинамики с технологиями Histen 3D и harman / kardon.Работает Honor WaterPlay под управлением Android 7.0.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане устройство заявляет о себе 4G LTE (опциональная), Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.1 LE, GPS, USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.Релиз аппарата намечен на 24 октября. Стоимость от $303 до 410 в зависимости от конфигурации.