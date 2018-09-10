Официальный анонс фитнес-трекера Honor Band 4

10 сентября 2018, 13:45

Компания Huawei «отметилась» анонсом своего нового браслета - Honor Band 4.



Новинка будет предлагаться в двух версиях – стандартной и для людей, которые увлекаются бегом либо спортивной ходьбой.

Устройство обладает AMOLED-экраном с разрешением 0,95 дюйма. Поддерживается сенсорное управление. Для обмена данными со смартфоном используется Bluetooth. Поддержка NFC также есть.



Эта новинка производителя позволяет собирать достаточно много различной информации: частота сердечных сокращений, количество шагов, потраченные калории, качество и продолжительность сна плюс др.



Корпус защищен от проникновения внутрь воды – разрешается даже погружение на глубину до 50 метров.



Модификация браслета для бегунов способна крепиться на кроссовке. В таком режиме аксессуар собирает данные о положении и движениях ноги, что в свою очередь помогает оптимизировать тренировки.

Точная дата релиза новинки пока не приводится, но в официальном сообщении указывается, что продажи начнутся в ближайшее время.