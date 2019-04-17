Huawei начинает продажи фитнес-браслета Band 3 Pro в Украине

17 апреля 2019, 11:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) анонсирует начало продаж в Украине смарт-браслета Huawei Band 3 Pro.

Новый фитнес-браслет с интеллектуальными функциями разработан для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Старт продаж Huawei Band 3 Pro в

Украине — 16 апреля.



Huawei Band 3 Pro появится в трех цветах — «Черный» (Obsidian Black), «Синий» (Space Blue), «Золотой» (Quicksand Gold) — и станет стильным дополнением любого образа. Силиконовые ремешки Huawei Band 3 Pro с металлической застежкой защищены от ультрафиолетового излучения, устойчивы к загрязнениям и не вызывают раздражения при контакте с кожей, благодаря чему смарт-браслет можно носить круглосуточно.



Huawei Band 3 Pro получил цветной сенсорный экран AMOLED с диагональю 0,95 дюйма, который отображает насыщенные и реалистичные цвета и имеет высокую контрастность. Кроме того, смарт-устройство поддерживает сенсорное управление и кнопку Home.



Благодаря инновационному программному обеспечению и системе TruSeenTM3.0 новый фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro следит за пульсом владельца 24/7. Применение искусственного интеллекта и инфракрасной технологии делает мониторинг пульса более точным. При повышении частоты сердечных сокращений пользователю приходит уведомление о необходимости смены интенсивности тренировки. Еще одна функция Huawei Band 3 Pro — TruSleep™2.0. Она использует технологию анализа сердечно-легочной динамики, разработанную совместно с центром Гарвардской медицинской школы, и позволяет контролировать состояние сна, улучшая его качество.



Новый интеллектуальный браслет от Huawei поддерживает 8 режимов тренировок — бег на свежем воздухе, бег в зале, ходьба, езда на велосипеде и велотренажёре, фитнес, бассейн, плавание в открытых водоемах.

Встроенный GPS-трекер с низким уровнем энергопотребления предоставляет точную информацию о расстоянии и местоположении, а также данные о темпе бега, что делает Huawei Band 3 Pro идеальным помощником в забегах на длинные дистанции. Huawei Band 3 Pro определяет максимальное потребление кислорода (VO2 max) и время, необходимое на восстановление сил после занятий спортом.Huawei Band 3 Pro можно использовать и во время тренировок в бассейне или плавания в открытых водоемах. Система устройства распознает и анализирует различные виды плавания (фристайл/брасс/баттерфляй), измеряя количество потраченных калорий, темп, дистанцию и средние показатели SWOLF, что поможет максимально улучшить технику. Huawei Band 3 Pro получил высокую степень водонепроницаемости — 5 АТМ.Huawei Band 3 Pro также поможет дистанционно управлять некоторыми функциями смартфона. Среди них — идентификация вызова абонента, отклонение входящего вызова, поиск смартфона, функция дистанционной съемки с помощью кнопки Home (только на устройствах с EMUI 8.1 и новее). В режиме обычного использования время работы Band 3 Pro достигает 12 дней или до 7 часов с отслеживанием координат GPS в режиме тренировки.Новинку можно приобрести в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Киева Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, а также во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная цена Huawei Band 3 Pro — 1 699 грн.