2 мая 2021, 10:02

Фитнес-браслет Mi Smart Band 6: 30 апреля в Украине

Компания Xiaomi, глобальный технологический лидер, представила в Украине новую версию популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 6.

Новинка появится в магазинах 30 апреля по цене 1499 грн. Браслет можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Mi Smart Band 6 является новым представителем популярной линейки носимых устройств Xiaomi. Он получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, который предлагает картинку с плотностью пикселей 326 ppi и примерно на 50% больший экран, чем у его предшественника. Устройство имеет в 2 раза больше фитнес-режимов и поддерживает в совокупности 30 различных видов тренировок, также предлагая автоматическое определение для 6 самых популярных их видов. Mi Smart Band 6 также получил ряд функций контроля за здоровьем, в частности, измерение SpO2, мониторинг сердцебиения, расширенные функции мониторинга сна и многое другое. По данным Canalys, фитнес-браслеты Xiaomi являются самыми популярными в мире.

Дисплей

●    1.56-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей
●    плотность пикселей 326 ppi;
●    на 50% больше экранного пространства по сравнению с предшественником, Mi Smart Band 5;
●    более 60 тем для персонализированных настроек экрана.

Режимы тренировок

●    30 режимов тренировки, включая стретчинг и зумбу;
●    автоопределение 6 самых популярных режимов тренировок.

Мониторинг здоровья

●    измерения уровня насыщения крови кислородом SpO2;
●    усовершенствованная технология измерения сердцебиения;
●    обновленная технология мониторинга сна, включая автоопределение дневного сна и мониторинг дыхания во сне;
●    мониторинг показателей женского здоровья.

Другие характеристики

●    до 14 дней работы батареи от одного заряда;
●    магнитная зарядка;
●    выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе)
●    мягкие ремешки в 6 цветах.

Новинка появится в магазинах 30 апреля по цене 1499 грн. Браслет можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.


Оцените новость:
  • 0 оценок