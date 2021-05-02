Фитнес-браслет Mi Smart Band 6: 30 апреля в Украине

2 мая 2021, 10:02

Компания Xiaomi, глобальный технологический лидер, представила в Украине новую версию популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 6.

Новинка появится в магазинах 30 апреля по цене 1499 грн. Браслет можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Mi Smart Band 6 является новым представителем популярной линейки носимых устройств Xiaomi. Он получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, который предлагает картинку с плотностью пикселей 326 ppi и примерно на 50% больший экран, чем у его предшественника. Устройство имеет в 2 раза больше фитнес-режимов и поддерживает в совокупности 30 различных видов тренировок, также предлагая автоматическое определение для 6 самых популярных их видов. Mi Smart Band 6 также получил ряд функций контроля за здоровьем, в частности, измерение SpO2, мониторинг сердцебиения, расширенные функции мониторинга сна и многое другое. По данным Canalys, фитнес-браслеты Xiaomi являются самыми популярными в мире.

Дисплей

● 1.56-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей

● плотность пикселей 326 ppi;

● на 50% больше экранного пространства по сравнению с предшественником, Mi Smart Band 5;

● более 60 тем для персонализированных настроек экрана.



Режимы тренировок

● 30 режимов тренировки, включая стретчинг и зумбу;

● автоопределение 6 самых популярных режимов тренировок.



Мониторинг здоровья

● измерения уровня насыщения крови кислородом SpO2;

● усовершенствованная технология измерения сердцебиения;

● обновленная технология мониторинга сна, включая автоопределение дневного сна и мониторинг дыхания во сне;

● мониторинг показателей женского здоровья.



Другие характеристики

● до 14 дней работы батареи от одного заряда;

● магнитная зарядка;

● выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе)

● мягкие ремешки в 6 цветах.



Новинка появится в магазинах 30 апреля по цене 1499 грн. Браслет можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.