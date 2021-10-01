Xiaomi в сотрудничестве с Mastercard представляет Mi Smart Band 6 NFC в Украине

1 октября 2021, 11:15

Глобальные технологические компании Xiaomi и Mastercard расширяют партнерство и представляют в Украине новую версию популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC с функцией бесконтактной оплаты.

Воспользоваться платежной функцией браслета смогут эксклюзивно держатели карт Mastercard. На данный момент сервис доступен для клиентов пяти украинских банков: Альфа-Банк Украина, Банк Восток, Ощадбанк, ПриватБанк, Monobank.

«Согласно исследованию MasterIndex, сегодня уже 40% украинцев расплачиваются гаджетами с NFC, а 57% хотели бы осуществлять подобные оплаты в будущем. Такая открытость к инновациям позволяет Украине стабильно входить не только в ТОП стран мира по количеству оплат гаджетами с Mastercard, но и в тройку европейских стран по количеству оплат носимыми устройствами, например фитнес-браслетами. Носимые устройства позволяют рассчитываться максимально просто и удобно, при этом каждая оплата надежно защищена благодаря диджитал-платформе Mastercard, которая обеспечивает токенизацию и шифрование карточных данных при оплате», – отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

Новинка появится в Украине с 7 октября по рекомендованной розничной цене 1599 грн. Только 7 и 8 октября 2021 будет действовать акционная цена – всего 1399 грн. Mi Smart Band 6 NFC можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado.

Mi Smart Band 6 NFC: Бесконтактные платежи в эпоху постпандемии



Mi Smart Band 6 NFC является новым представителем популярной линейки носимых устройств Xiaomi с акцентом на бесконтактные платежи. Новая версия браслета получила поддержку технологии NFC, благодаря чему предлагает быстрый, безопасный и удобный способ оплаты. По данным Canalys, Xiaomi является мировым брендом №1 в области носимых устройств.



Как настроить оплату карточкой Mastercard с помощью Mi Smart Band 6 NFC

- Установите мобильное приложение Xiaomi Wear (Android) или Xiaomi Wear Lite (iOS), войдите через свой Mi Аккаунт (или зарегистрируйте новый) и выберите регион «Украина».

- Во вкладке «Устройства» выберите «Фитнес-браслет Mi Smart Band 6» и активируйте его.

- Установите PIN-код.

- Перейдите во вкладку «Xiaomi Pay», заполните данные своей карты Mastercard и подтвердите авторизацию через SMS-сообщение для завершения активации.



Как платить с помощью Mi Smart Band 6 NFC

- Активируйте браслет, нажав на экран.

- Перейдите в раздел с картами, просто свайпнув с главного экрана влево.

- Нажмите на стрелку, активировав карту для оплаты. При необходимости введите PIN-код.

- Для оплаты просто поднесите браслет к платежному терминалу.

- После активации карта активна в течение 60 секунд или до момента осуществления платежа.



Mi Smart Band 6 NFC получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, отображающий картинку с плотностью пикселей 326 ppi. Устройство предлагает в совокупности 30 различных видов тренировок, в том числе автоматическое определение для 6 самых популярных их видов. Mi Smart Band 6 NFC, как и предыдущая модель, имеет ряд функций контроля за здоровьем, а именно измерение SpO2 для обеспечения контроля за состоянием дыхательной системы пользователей, расширенные функции мониторинга сна, определение уровня стресса и дыхательные упражнения – чтобы помочь пользователям контролировать свое общее физическое и психическое здоровье.



Дисплей:

- 1,56-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей;

- плотность пикселей 326 ppi.



Режимы тренировки:

- 30 режимов тренировки;

- автоопределение 6 самых популярных режимов тренировки.



Мониторинг здоровья:

- измерение уровня насыщения крови кислородом SpO2;

- круглосуточный интеллектуальный мониторинг частоты сердечных сокращений;

- обновленная технология мониторинга сна, включая автоопределение дневного сна и мониторинг дыхания во сне;

- мониторинг показателей женского здоровья.



Другие характеристики:

- поддержка технологии NFC;

- до 12 дней работы батареи от одного заряда;

- магнитная зарядка;

- выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе);

- мягкие ремешки в 6 цветах2.

