Xiaomi в сотрудничестве с Mastercard представляет Mi Smart Band 6 NFC в Украине

Глобальные технологические компании Xiaomi и Mastercard расширяют партнерство и представляют в Украине новую версию популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC с функцией бесконтактной оплаты.
Воспользоваться платежной функцией браслета смогут эксклюзивно держатели карт Mastercard. На данный момент сервис доступен для клиентов пяти украинских банков: Альфа-Банк Украина, Банк Восток, Ощадбанк, ПриватБанк, Monobank.
«Согласно исследованию MasterIndex, сегодня уже 40% украинцев расплачиваются гаджетами с NFC, а 57% хотели бы осуществлять подобные оплаты в будущем. Такая открытость к инновациям позволяет Украине стабильно входить не только в ТОП стран мира по количеству оплат гаджетами с Mastercard, но и в тройку европейских стран по количеству оплат носимыми устройствами, например фитнес-браслетами. Носимые устройства позволяют рассчитываться максимально просто и удобно, при этом каждая оплата надежно защищена благодаря диджитал-платформе Mastercard, которая обеспечивает токенизацию и шифрование карточных данных при оплате», – отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.
Новинка появится в Украине с 7 октября по рекомендованной розничной цене 1599 грн. Только 7 и 8 октября 2021 будет действовать акционная цена – всего 1399 грн. Mi Smart Band 6 NFC можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado.
Mi Smart Band 6 NFC: Бесконтактные платежи в эпоху постпандемии
Mi Smart Band 6 NFC является новым представителем популярной линейки носимых устройств Xiaomi с акцентом на бесконтактные платежи. Новая версия браслета получила поддержку технологии NFC, благодаря чему предлагает быстрый, безопасный и удобный способ оплаты. По данным Canalys, Xiaomi является мировым брендом №1 в области носимых устройств.
Как настроить оплату карточкой Mastercard с помощью Mi Smart Band 6 NFC
- Установите мобильное приложение Xiaomi Wear (Android) или Xiaomi Wear Lite (iOS), войдите через свой Mi Аккаунт (или зарегистрируйте новый) и выберите регион «Украина».
- Во вкладке «Устройства» выберите «Фитнес-браслет Mi Smart Band 6» и активируйте его.
- Установите PIN-код.
- Перейдите во вкладку «Xiaomi Pay», заполните данные своей карты Mastercard и подтвердите авторизацию через SMS-сообщение для завершения активации.
Как платить с помощью Mi Smart Band 6 NFC
- Активируйте браслет, нажав на экран.
- Перейдите в раздел с картами, просто свайпнув с главного экрана влево.
- Нажмите на стрелку, активировав карту для оплаты. При необходимости введите PIN-код.
- Для оплаты просто поднесите браслет к платежному терминалу.
- После активации карта активна в течение 60 секунд или до момента осуществления платежа.
Mi Smart Band 6 NFC получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, отображающий картинку с плотностью пикселей 326 ppi. Устройство предлагает в совокупности 30 различных видов тренировок, в том числе автоматическое определение для 6 самых популярных их видов. Mi Smart Band 6 NFC, как и предыдущая модель, имеет ряд функций контроля за здоровьем, а именно измерение SpO2 для обеспечения контроля за состоянием дыхательной системы пользователей, расширенные функции мониторинга сна, определение уровня стресса и дыхательные упражнения – чтобы помочь пользователям контролировать свое общее физическое и психическое здоровье.
Дисплей:
- 1,56-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей;
- плотность пикселей 326 ppi.
Режимы тренировки:
- 30 режимов тренировки;
- автоопределение 6 самых популярных режимов тренировки.
Мониторинг здоровья:
- измерение уровня насыщения крови кислородом SpO2;
- круглосуточный интеллектуальный мониторинг частоты сердечных сокращений;
- обновленная технология мониторинга сна, включая автоопределение дневного сна и мониторинг дыхания во сне;
- мониторинг показателей женского здоровья.
Другие характеристики:
- поддержка технологии NFC;
- до 12 дней работы батареи от одного заряда;
- магнитная зарядка;
- выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе);
- мягкие ремешки в 6 цветах2.