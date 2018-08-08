8 августа 2018, 11:45

Представлен 35-долларовый фитнес-браслет Xiaomi Black Plus NFC

Китайская Xiaomi анонсировала свой новый фитнес-браслет - Black Plus NFC.

Новинка позволяет собирать различную информацию о физической активности и состоянии организма своего владельца.

Девайс получил дисплей, диагональ которого – 0,95 дюйма. Разрешение экрана – 240х120 точек. Отмечено также сенсорное управление.

Новинка обладает различными датчиками, в том числе сенсором частоты сердечных сокращений.

Корпус браслета защищен от воды – с устройством можно даже купаться и более того – погружаться на глубину до 50 метров.

Отдельно производитель отмечает реализацию NFC.

Емкость аккумулятора – 120 мАч, чего, как утверждается официально, должно хватать на период до 18 суток.

Корпус новинки – черный.

В продаже Xiaomi Black Plus NFC появится по цене в $35.
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