Представлен 35-долларовый фитнес-браслет Xiaomi Black Plus NFC

Китайская Xiaomi анонсировала свой новый фитнес-браслет - Black Plus NFC.
Новинка позволяет собирать различную информацию о физической активности и состоянии организма своего владельца.
Девайс получил дисплей, диагональ которого – 0,95 дюйма. Разрешение экрана – 240х120 точек. Отмечено также сенсорное управление.
Новинка обладает различными датчиками, в том числе сенсором частоты сердечных сокращений.
Корпус браслета защищен от воды – с устройством можно даже купаться и более того – погружаться на глубину до 50 метров.
Отдельно производитель отмечает реализацию NFC.
Емкость аккумулятора – 120 мАч, чего, как утверждается официально, должно хватать на период до 18 суток.
Корпус новинки – черный.
В продаже Xiaomi Black Plus NFC появится по цене в $35.