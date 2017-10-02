В продаже появился фитнес-браслет Samsung Gear Fit 2 Pro

2 октября 2017, 13:15

Южнокорейская Samsung начала продажи своего нового фитнес-браслета - Gear Fit 2 Pro.

Напомним, что дебют данного девайса состоялся в рамках IFA2017 в Берлине.

Эта новинка представляет собой определенно улучшенную версию Gear Fit 2, работающего под управлением Tizen. Наиболее значимым новшеством, со слов производителя, стала защита от воды уровня 5 АТМ, а это позволяет погружаться с ним на глубину до 50 метров.Другое также значимое обновление – поддержка музыкального сервиса Spotify в оффлайн-режиме.Относительно «железа», здесь 1,5-дюймовый изогнутый Super AMOLED-дисплей, разрешение которого 216х432 точки. Также есть 512 МБ оперативной памяти, 4ГБ, встроенной, аккумулятор на 200 мАч, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS, ГЛОНАСС и Beidou.