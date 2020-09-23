Xiaomi по-прежнему лидирует на рынке умных браслетов

23 сентября 2020, 10:15

За производство популярного семейства умных браслетов Xiaomi Mi Band отвечает вовсе не Xiaomi, а дружественная ей компания Huami Technology.

Она недавно провела конференцию по запуску собственных умных часов Watch GTR и Watch GTS, перед анонсом которых генеральный директор Хуан Ван (Huang Wang) объявил о результатах Huami на рынке носимых устройств.



Он отметил, что компания испытывает стабильный рост, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Сообщается, что поставки носимых устройств Mi Band в Китае достигли 5,49 миллиона единиц. Мировые поставки фитнес-трекеров Mi Band составили 13,4 миллиона единиц проданных устройств. Таким образом, браслеты Xiaomi в очередной раз стали самыми продаваемыми устройствами этой категории как в Китае, так и во всём мире.