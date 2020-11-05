Amazfit под брендом Zepp готовит новые умные часы серии Z

5 ноября 2020, 10:45

В начале этого года компания Amazfit запустила бренд Zepp. В августе были выпущены умные часы Zepp E в версиях с круглым и прямоугольным корпусом, которые получили одинаковые технические характеристики и стоимость.

Теперь стало известно, что ближе к концу этого месяца компания представит новое семейство носимых устройств.

Запуск умных часов Zepp Z, как сообщается, намечен на 17 ноября. Судя по опубликованному сегодня тизеру, новые устройства будут выполнены в классическом дизайне с круглым металлическим корпусом и кожаным ремешком. На боковой грани устройства можно рассмотреть три кнопки. Отметим, что представленные в начале этого года Zepp E оснащены лишь одной низкопрофильной клавишей, благодаря чему их легко отличить от Amazfit GTR 2 и GTS 2, которые выполнены в похожем дизайне.

Пока не ясно, появятся ли в серии Zepp Z умные часы прямоугольной формы. Об этом станет известно через две недели, если компания не решит поделиться подробностями о грядущих устройствах до их официального запуска. Ориентировочная стоимость Zepp Z пока неизвестна. Цена представленных в августе Zepp E составляет $250.