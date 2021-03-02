Характеристики и внешний вид смарт-часов Amazfit T-Rex Pro

2 марта 2021, 9:45

Китайская компания Huami готовит новую модель умных часов под брендом Amazfit. Хотя компания не делала никаких объявлений о подготовке новых продуктов под брендами Amazfit или Zepp, появилась новая утечка, намекающая на скорый запуск часов T-Rex Pro.

Это не первый раз, когда в Сети появляется информация об этом устройстве. Первые слухи об Amazfit T-Rex Pro появились ещё в январе. Теперь масштабная утечка раскрыла их внешний вид и технические характеристики. Дизайн устройства практически не изменился по сравнению с оригинальными T-Rex, однако пользователям будут доступны три новых варианта цветового оформления.Что касается технических характеристик, новые часы получат 1,3-дюймовую круглую AMOLED-матрицу с разрешением 360 × 360 точек, прикрытую стеклом Gorilla Glass. Среди сенсоров стоит отметить датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, высотометр, а также приёмник GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Для подключения будет использоваться Bluetooth 5.0. Часы смогут похвастаться водонепроницаемостью до 10 АТМ. За автономность будет отвечать батарея ёмкостью 390 мА·ч. При этом вес устройства составит всего 59,4 грамма.