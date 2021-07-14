Amazfit представила беспроводные наушники PowerBuds Pro с датчиком пульса

14 июля 2021, 10:45

Бренд Amazfit, принадлежащий компании Huami, представил беспроводные наушники PowerBuds Pro с активным шумоподавлением (ANC) до 40 дБ и функцией мониторинга сердечного ритма, как у модели PowerBuds.

Ещё одна особенность новинки — способность отслеживать осанку пользователя. Имеющийся в наушниках акселерометр позволяет отслеживать, под каким углом расположены шейные позвонки. И если пользователь длительное время находится в одном положении, наушники напомнят ему о необходимости сменить позу, способствуя корректировке и улучшению осанки.



Наушники также могут определять, когда пользователь начинает бежать в ходе тренировки, и автоматически отслеживать время бега, скорость, расстояние, сожжённые калории и многое другое. Пользователь сможет синхронизировать данные о частоте пульса с такими фитнес-приложениями, как RunKeeper и MapMyRun.



PowerBuds Pro поддерживают несколько профилей шумоподавления, которые можно выбирать в зависимости от окружения. Внутренний режим предназначен для устранения шума работы кондиционера, клавиатуры и фоновых шумов, например, разговора окружающих. В режиме «outdoor mode» (вне помещения) вы всё равно будете слышать громкие объявления и сигналы, но технология ANC подавит шум двигателей автомобилей. Также есть тренировочный режим, при котором система блокирует шум ветра, но при этом позволяет слышать шум дорожного движения в целях безопасности. В свою очередь, адаптивный режим будет настраивать ANC в зависимости от окружающей среды.

Для обеспечения высокого качества телефонных звонков в наушниках имеется по три микрофона на каждый модуль, и система шумоподавления с искусственным интеллектом. Продолжительность автономной работы Amazfit, PowerBuds Pro составляет до девяти часов, а зарядный футляр позволит продлить работу без подзарядки до 30 часов.



Регистрация предзаказов на Amazfit PowerBuds Pro начнётся 15 июля. Стоимость новинки во Франции, Испании, Италии и Германии составит 130 евро, в США — $150.

(C) 3dnews