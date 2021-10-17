GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3 - новые модели "умных" часов Amazfit на собственной ОС

17 октября 2021, 13:16

Amazfit анонсировал три новые модели смарт-часов: GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3. Все они призваны вдохновить людей самовыражаться и достигать желаемого под слоганом Up your game.

Это часть обновленного брендинга компании, в котором особое внимание уделили ценностям и стилю жизни реальных пользователей.



С новыми моделями часов от Amazfit следить за здоровьем просто. Они помогают своим владельцам вести более здоровый образ жизни и быть продуктивнее, но не в ущерб личному стилю. Устройства работают под управлением операционной системы Zepp OS, сочетающей элегантный дизайн и богатый набор фитнес-функциональности и возможностей, позволяющих пользователям укрепить здоровье.



Все три новые модели смарт-часов Amazfit работают под управлением Zepp OS, в которой реализован богатый набор функций для фитнеса и здорового образа жизни. Благодаря интуитивно понятному и удобному интерфейсу эта ОС дает владельцу часов возможность полностью реализовать свой потенциал, проанализировать привычки и вести здоровый образ жизни.

Новая ОС создана специально для носимой электроники Amazfit. Это не разработанный для смартфонов софт, который адаптировали для часов, а легковесная, плавно работающая и простая в применении ОС, которая обеспечивает меньшее энергопотребление в сравнении с ранее используемой, убирая необходимость слишком частой перезарядки часов.



Zepp OS также совместима с Android- и iOS-устройствами и может синхронизировать данные с популярными платформами Apple Health и Google Fit для отслеживания активностей и состояния здоровья, а также фитнес-приложениями Strava, Relive, Runkeeper, и TrainingPeaks. Стоит отметить и следующие функции:



- Персонализация. В вашем распоряжении — более 150 циферблатов и соответствующие темы для режима always-on display на любой вкус и случай, а также динамические эффекты и плавная анимация. Кроме того, пользователи смогут создавать собственные циферблаты и мини-приложения с помощью специального набора средств разработки app developer kit (готовится к выпуску).



- Показатели здоровья 4 в 1: отслеживайте сразу четыре показателя здоровья одним касанием : датчик BioTrackerTM PPG 3.0 с шестью фотодиодами одновременно измерит пульс, насыщенность крови кислородом , уровень стресса и частоту дыхательных движений всего за 45 секунд.



- Мониторинг 24/7: следите за своим здоровьем круглосуточно . Даже во время плавания в бассейне ваш пульс отслеживается. А еще часы сообщат об аномально высоком или низком пульсе и будут следить за тем, чтобы он оставался на оптимальном уровне при выполнении упражнений. Ценный напарник на тренировке!



- Все понятно. Индикатор PAI , рассчитанный на основе данных о физической активности за последние 7 дней, полностью отражает ваше состояние здоровья и самочувствие.



- На страже вашего сна. Часы позволяют отслеживать поверхностный, глубокий сон, а также фазу быстрого сна — как ночью, так и днем, длительностью от 20 минут, а также частоту дыхания во сне. Эту информацию можно увидеть прямо на часах.



- Трекинг менструального цикла. Отслеживание цикла становится удобным и простым: введите данные один раз — и часы спрогнозируют начало и длительность следующей менструации, а также фертильно окно. Теперь все будет по плану.



- Кастомизация и быстрый доступ. Выбирайте все, что вам важно, и помещайте на карточки быстрого доступа, чтобы можно было быстро к этому вернуться в течение дня. Нужная вам информация всего в одном касании.



- Быстрый и точный GPS. С быстрым и точным отслеживанием местоположения по пяти спутниковым системам вы всегда будете знать, сколько осталось до финиша и откуда вы стартовали.



- Персонализация. Получайте быстрый доступ к любимым функциям, загружайте фотографии на фон циферблата или выбирайте один из 15 доступных в тон своему спортивному или деловому костюму.



- Держите темп. Во время беговых тренировок включайте Virtual Pacer , который поможет поддерживать заданный темп бега, а потом оптимизируйте свой прогресс и восстановление с помощью алгоритма PeakBeats.



- Помощник по жизни. Часы оповестят о сообщениях, напомнят о том, чтобы встать, размяться и выпить воды, покажут календарь, задачи на день и прогноз погоды, подсоединятся к Bluetooth-камере и многое другое.



В Zepp OS также реализовано множество функций, позволяющих следить за здоровьем и спортивными достижениями, а в мобильном приложении Zepp вы найдете советы, как достичь своих фитнес-целей.



Смарт-часы Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3 вдохновят на более амбициозные цели и помогут их достичь, одним касанием откроют доступ к вашей цифровой жизни и привнесут баланс в реальную.



GTR 3 Pro — премиальное устройство в новой линейке стильной носимой электроники Amazfit. Реализованные в этих часах инновации дадут возможность сосредоточиться на здоровом образе жизни и дать выход внутренней энергии.

Благодаря яркому AMOLED-дисплею диагональю 1,45 дюйма с разрешением Ultra HD и плотностью пикселей 331 ppi интерфейс GTR 3 Pro выглядит стильно, четко и понятно. Это один из самых больших круглых дисплеев на рынке, но часы сохранили комфортный размер. Экран занимает 70,6% лицевой поверхности устройства и имеет высокую частоту обновления, благодаря которой обеспечивается плавность анимации и мгновенный отклик интерфейса.Классическое колесико управления позволит быстро переключаться между многочисленными функциями и спортивными режимами часов, сопровождая каждый поворот тактильной обратной связью.С GTR 3 Pro вы будете оставаться в курсе состояния своего здоровья круглосуточно 7 дней в неделю вне зависимости от того, запускаете вы трекинг физической активности с помощью одного из более 150 спортивных режимов или отслеживаете уровень стресса. Если случайно забыли активировать спортивный режим, не переживайте: автоматическое определение активности быстро запустит отслеживание одной из 8 популярных тренировок.GTR 3 Pro также отличается временем автономной работы: в часах установлен аккумулятор емкостью 450 мА•ч, обеспечивающий до 12 дней работы без перезарядки. Эти часы точно не подведут в самый ответственный момент.

Кроме того, 2,3 Гб внутренней памяти приятно удивят меломанов: туда можно загрузить до 470 музыкальных композиций. Таким образом, музыку можно слушать прямо с часов и не брать смартфон в руки. Кроме того, установив Bluetooth-соединение со смартфоном, вы сможете принимать звонки через часы.



Корпус часов и элегантное колесико управления изготовлены из легкого и прочного авиационного алюминия. На лицевой стороне установлен закрытый выгнутым стеклом «безрамочный» дисплей, позволяющий не отвлекаться ни на что при взаимодействии с часами.



Стильный дизайн и удобные ремешки из антибактериального силикона хорошо сочетаются с любой одеждой от делового костюма до спортивной формы. Кроме того, циферблат GTR 3 можно настроить так, чтобы сразу видеть на нем всю важную информацию.



Смарт-часы Amazfit GTR 3 работают под управлением Zepp OS и оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 1,39 дюйма с HD-разрешением, а также аккумулятором емкостью 450 мА•ч, обеспечивающим до 21 дня автономности. То есть эта модель способна проработать три недели от одной зарядки и даже больше, если пользоваться режимом экономии заряда.



GTS 3 — одни из самых тонких и легких часов на рынке. Они оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 1,75 дюйма c разрешением Ultra HD и плотностью пикселей 341 ppi, который занимает 72,4% лицевой стороны устройства. Созданы, прежде всего, для тех, кому нужны изящные, тонкие часы с большим дисплеем теми же функциями, что и в GTR 3.

Смарт-часы Amazfit серий GTR 3 и GTS 3 поступят в продажу во всем мире 11 октября 2021 года.



В Европе цены стартуют от 149,99 € за Amazfit GTR 3 и GTS 3 и 199,99 € за Amazfit GTR 3 Pro. Все три модели будут доступны в британском, немецком, французском, итальянском и испанском магазинах Amazfit.



В США ценник Amazfit GTR 3 и GTS 3 будет начинаться с уровня 179,99 $, а для Amazfit GTR 3 Pro — с 229,99 $. Модели GTR 3 Pro и GTR 3 появятся в американском магазине Amazfit 11 октября, а GTS 3 поступит в продажу немного позже.

В Украине устройства будут доступны ориентировочно с ноября, локальная цена будет объявлена ближе к старту продаж.